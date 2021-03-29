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Понедельник, 29 марта 2021, 15:47 мск

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Китай произведет более 60 млн доз вакцины от коронавируса «Спутника V»

Фото: Минздрав РФ

Китае запустит производство разработанной российскими специалистами вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» уже в мае. Соответствующее соглашение подписали представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и китайской компаниии Shenzhen Yuanxing Gene-tech. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.

Предполагается, что китайская компания произведет более 60 млн доз. По расчетам экспертов, этот объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек. «Партнерство с Shenzhen Yuanxing Gene-tech для производства «Спутника V» в Китае расширит возможности для выпуска дополнительных объемов российского препарата, спрос на который увеличивается по всему миру», – заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, что неделей ранее РФПИ договорился о производстве 200 млн доз вакцины «Спутник V» в Индии. «Спутник V» была разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Ее регистрация состоялась в августе 2020 года. По данным медицинского журнала Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%. На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 29.03.21

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