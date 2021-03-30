Канада отказалась от использования вакцины AstraZeneca

Канада приостановила использование вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет из-за риска образования тромбов. Об этом сообщает AP. «С учетом потенциальных рисков существует значительная неопределенность касательно пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет», – заявила зампред Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс.

Вероятность тромбоза у привившихся препаратом AstraZeneca составляет 1 к 100 тыс. Ранее считалось, что этот побочный эффект наблюдается в одном из миллиона случаев, отметила доктор Джосс Реймер из целевой группы по внедрению вакцины в канадской провинции Манитоба.

Напомним, что в марте множество стран стали отказываться от использования вакцины AstraZeneca. Поводом стали случае тромбоза и нарушения свертываемости крови у привитых, что приводило к смерти. В списке отказавшихся от использования вакцины AstraZeneca находятся Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия.

Эти страны отказываются прививать своих граждан этим препаратом даже несмотря на то, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет.

AstraZeneca, в свою очередь, заявила, что доказательств влияния вакцины на образование тромбов нет. Однако группы ученых из Германии и Норвегии независимо друг от друга обнаружили, что вакцина AstraZeneca в редких случаях может вызывать аутоиммунную реакцию и приводить к тромбоэмболии сосудов головного мозга.

Оттава, Иван Гридин

Оттава. Другие новости 30.03.21

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