Европарламентарий напомнил о высокой эффективности вакцины «Спутник V»

Депутат Европарламента от Франции Брис Ортефё обратился к Еврокомиссии с напоминанием об эффективности вакцины от коронавирусной инфекции российского производства «Спутник V». Он направил запрос под названием «Экстренная регистрация и закупка вакцины «Спутник V», в котором указал, что российский препарат получил хороший отзыв в научном журнале The Lancet. В публикации в частности говорилось о том, что вакцина эффективна на 91,6%.

Ортефё также напомнил, что Москва направила заявку на регистрацию вакцины в странах Евросоюза еще в феврале, а 4 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V», отмечает RT. При этом ряд европейских государств уже заключили соглашения на производство российского препарата. В их числе Италия, Франция, Испания и Германия.

«Ввиду низких темпов поставок вакцин, о которых договорилась Еврокомиссия, российскую вакцину, одобренную в 54 странах (к моменту публикации число таких стран возросло до 57), уже заказали Венгрия, Чехия и Словакия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель 19 марта заявила, что Германия готова заказать вакцину «Спутник V» и в том случае, если ЕС не станет её регистрировать», – уточнил Ортефё.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 30.03.21

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