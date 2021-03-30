Le Monde заявила о расколе в ЕС из-за вакцины «Спутник V»

В Европе возник политический раскол из-за споров о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая пока не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), пишет Le Monde.

Издание отмечает, что Еврокомиссия (ЕК) не вступила в переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который заведует производством и дистрибуцией «Спутника V», однако источники издания сообщили, что вскоре это произойдет так как ряд стран, в первую очередь Германия, активно выступают за поставки.

Газета также пишет, что несколько высокопоставленных немецких политиков неоднократно высказывались в пользу российской вакцины, причем одобрительные слова в адрес «Спутника V» исходили преимущественно из восточной части страны. Италия, пишет издание, не предпринимает пока никаких действий относительно приобретения «Спутника V», но некоторые ее регионы также выразили свою заинтересованность.

Австрия уже ведет переговоры на высшем уровне об открытии завода по производству российской вакцины, однако окружение канцлера Себастьяна Курца, принимавшее российских дипломатов по этому поводу, заявило, что Вена также будет ждать разрешения EMA.

Как писал «Новый День», депутат Европарламента от Франции Брис Ортефё обратился к Еврокомиссии с напоминанием об эффективности вакцины от коронавирусной инфекции российского производства «Спутник V». Он направил запрос под названием «Экстренная регистрация и закупка вакцины «Спутник V», в котором указал, что российский препарат получил хороший отзыв в научном журнале The Lancet. В публикации в частности говорилось о том, что вакцина эффективна на 91,6%.

Ортефё также напомнил, что Москва направила заявку на регистрацию вакцины в странах Евросоюза еще в феврале, а 4 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа и прошел три этапа клинических испытаний. По состоянию на 30 марта применение вакцины одобрено в 58 странах.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 30.03.21

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