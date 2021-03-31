Берлинцам запретили ходить в магазины без отрицательного теста на Covid-19

В среду, 31 марта, в Берлине вступили в силу новые ограничения, вызванные пандемией коронавирусной инфекции. Теперь горожанам позволено посещать некоторые заведения только при наличии отрицательного теста на Covid-19. Решение о усилении карантинных мер было принято 27 марта.

Теперь жителям немецкой столицы запрещено посещать парикмахерские, музеи, непродовольственные магазины, мемориальные комплексы, картинные галереи, салоны красоты, массажные кабинеты, тату-салоны и другие заведений в области персонального ухода без свежего отрицательного результата ПЦР-теста. Посещение учреждений культуры возможно только по предварительной записи.

При этом продуктовые магазины, аптеки, салоны оптики, магазины бытовой химии и товаров для дома, канцтоваров, книжные и зоомагазины, автозаправки и автомастерские можно будет посещать без ограничений.

В Берлине остаются закрытыми театры, кинотеатры, концертные площадки и другие учреждения для проведения массовых мероприятий, а также сауны, бани, парки развлечений, казино, букмекерские конторы и другие заведения сферы досуга.

23 марта федеральные власти распорядились частично закрыть отели, рестораны, непродовольственные магазины. На католическую Пасху, которая будет отмечаться с 1 по 5 апреля, в Германии будут закрыты все магазины кроме продовольственных, а гражданам позволено собираться компаниями не более 5 человек.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 31.03.21

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