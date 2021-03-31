Финляндия упростит россиянам прохождение границы

Власти Южной Карелии – области Финляндии, которая граничит с Россией – совместно с медицинским округом Хельсинки и Уусимаа создали сервис, призванный помочь иностранцам, прибывающим в страну во время коронавирусной пандемии. Портал Yle сообщает, что сервис получил название Finentry. Предполагается, что он будет полезен в основном студентам и гражданам, приезжающим в страну на заработки.

Нововведение позволит ускорить прохождение иностранцами международной границы, а также сэкономить усилия работников системы при направлении приезжающих на тестирование на Covid-19. Услуги сервиса доступны на нескольких языках, в частности, на русском, английском и эстонском. Finentry позволяет забронировать время на прохождение бесплатного теста. «Отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию сокращает период самоизоляции», – говорится на сайте Finentry.

Хельсинки, Иван Гридин

Хельсинки. Другие новости 31.03.21

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