российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 31 марта 2021, 13:52 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Финляндия упростит россиянам прохождение границы

Власти Южной Карелии – области Финляндии, которая граничит с Россией – совместно с медицинским округом Хельсинки и Уусимаа создали сервис, призванный помочь иностранцам, прибывающим в страну во время коронавирусной пандемии. Портал Yle сообщает, что сервис получил название Finentry. Предполагается, что он будет полезен в основном студентам и гражданам, приезжающим в страну на заработки.

Нововведение позволит ускорить прохождение иностранцами международной границы, а также сэкономить усилия работников системы при направлении приезжающих на тестирование на Covid-19. Услуги сервиса доступны на нескольких языках, в частности, на русском, английском и эстонском. Finentry позволяет забронировать время на прохождение бесплатного теста. «Отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию сокращает период самоизоляции», – говорится на сайте Finentry.

Хельсинки, Иван Гридин

Хельсинки. Другие новости 31.03.21

В США семилетнего мальчика обвинили в изнасиловании. / В Италии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. / В Монголии произошло землетрясение. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Россельхознадзор заявил об интересе иностранцев к вакцине от Covid-19 для животных

Берлинцам запретили ходить в магазины без отрицательного теста на Covid-19

Россия зарегистрировала первую вакцину от коронавируса для животных

Премьер-министр Словакии ушел в отставку после скандала с российской вакциной от коронавируса

В Берлине ограничили вакцинацию AstraZeneca после новых случаев тромбоза

В Берлине хотят прививать бездомных вакциной Johnson & Johnson

Le Monde заявила о расколе в ЕС из-за вакцины «Спутник V»

В России снизилась заболеваемость коронавирусом, но смертность выросла

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, В мире, Пандемия коронавируса, Россия, Туризм, Европа, Коронавирус из Китая,