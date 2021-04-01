В Латвии расследуют смерть привившегося вакциной AstraZeneca мужчины

В Латвии мужчина скончался через три дня после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом, разработанным компанией AstraZeneca. Как сообщает телеканал LTV7, причиной смерти 71-летнего мужчины стал отёк лёгких.

Телеканал сообщил, что мужчина привился 5 марта вакциной из партии ABV5300. Применение препарата именно этой партии ранее было приостановлено сразу в нескольких странах Евросоюза.

У мужчины стремительно развивались двусторонняя пневмония на фоне коронавируса и отек легких, из-за чего он умер в больнице. Инспекция здравоохранения начала расследование. Всего из числа привившихся от коронавирусной инфекции в Латвии скончались шесть человек. На данный момент прямая связь смерти с вакциной не установлена.

Рига, Иван Гридин

Рига. Другие новости 01.04.21

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