В Австрии допустили регистрацию «Спутника V» раньше регулятора Евросоюза

Австрия может зарегистрировать вакцину российской разработки «Спутник V», не дожидаясь одобрения европейского регулятора, в случае, если этот процесс затянется. Такое заявление сделал канцлер Себастьян Курц во время прямого эфира в Instagram.

«Конечно, есть возможность сделать это на национальном уровне, если на европейском это продлится слишком долго. Есть страны в Европе, которые используют несколько вакцин, например Венгрия или Сербия, которые также используют «Спутник V», что является большим преимуществом этих стран, потому что они быстрее могут привить население. Это спасает жизни, сохраняет рабочие места», – приводит его слова РИА «Новости».

Курц считает, что «Спутник V» позволит значительно ускорить вакцинацию населения. «Я выступаю за то, чтобы мы это сделали. Мы сейчас согласовываем это в федеральном правительстве», – сказал он, добавив, что процессы в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) проходят очень медленно, из-за чего Европа отстает по темпам вакцинации от Великобритании и США.

На сегодняшний день только две страны Евросоюза – Венгрия и Словакия – одобрили применение российской вакцины, не дожидаясь решения европейского регулятора.

Вена, Иван Гридин

Вена. Другие новости 08.04.21

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