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Понедельник, 17 мая 2021, 09:11 мск

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В Израиле более 200 человек получили травмы на празднике

Фото: Reuters

В Израиле 219 человек попали в больницу после ЧП в синагоге. Во время мероприятия под верующими обрушилась трибуна. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания КАН.

Инцидент произошел в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэве. В синагоге собралось много людей для празднования иудейского праздника Шавуот. Опоры трибуны не выдержали и подломились, в результате образовалась давка.

Два человека погибли, одному из них было 40 лет, второму – 12. Кроме того, 219 получили различные ранения и были госпитализированы. 15 пострадавших находятся в критическом состоянии.

В конце апреля в Израиле 44 человека погибли и более 100 пострадали во время давки на горе Мерон. Празднование Лаг Ба-Омер стало первым массовым мероприятием после отмены коронавирусных ограничений, в нем приняли участие до 100 тысяч человек.

Иерусалим, Зоя Осколкова

Иерусалим. Другие новости 17.05.21

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