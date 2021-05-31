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Понедельник, 31 мая 2021, 10:27 мск

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Датские спецслужбы помогали США следить за Меркель и Штайнмайером

Датские спецслужбы помогали американскому агентству национальной безопасности следить за европейскими политиками. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, объектами слежки в 2012-2014 годах были канцлер Германии Ангела Меркель, тогдашний министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас – президент ФРГ) и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк.

Спецслужбы Дании предоставили американцам доступ на станцию под Копенгагеном. На этой базе можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров, именно оттуда и велась прослушка, пишет газета.

Кроме первых лиц Германии АНБ шпионило и за датским Министерством иностранных дел и Минфином, а также одной компанией из военно-промышленного комплекса. При этом датское правительство проинформировали о сотрудничестве с американцами в 2015 году.

«Шпионский скандал» разразился в ФРГ в 2015 году, когда выяснилось, что разведка страны активно сотрудничала с АНБ США. Американцы массово следили не только за гражданами ЕС, но и за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. Разоблачил США сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. В результате ему пришлось скрываться на территории России.

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© 2021, РИА «Новый День»

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