ВОЗ: Миллионы детей остались без прививок от кори, дифтерии и коклюша из-за пандемии

В 2020 году из-за пандемии коронавируса во многих странах дети не прошли плановую иммунизацию, что может привести к вспышкам заболеваний, которые будут катастрофическими для сообществ. Об этом говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, в прошлом году 23 миллиона детей не получили основные вакцины. При этом порядка 17 миллионам детей, скорее всего, не поставили ни одной прививки в течение года. В результате многие страны провалили планы по иммунизации населения.

«Многочисленные вспышки заболеваний будут катастрофическими для сообществ и систем здравоохранения, которые уже борются с Covid-19, поэтому как никогда необходимо инвестировать в детскую вакцинацию и обеспечить охват каждого ребенка», – отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Наиболее сложная ситуация сложилась в регионах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья. Так отсутствие необходимых прививок, которые должны были быть сделаны в 2020 году, привело к началу эпидемии кори в Пакистане. Озабоченность вызывает также недостаточная вакцинация детей против дифтерии, столбняка и коклюша в Индии, Пакистане, Индонезии, на Филиппинах, Мексике, Анголе, Танзании, Мозамбике, Аргентине, Венесуэле и Мали.

Большинство детей, которые не прошли необходимую вакцинацию, живут в общинах, пострадавших от конфликтов, в отдаленных местах с недостаточным уровнем обслуживания, в неформальной среде или трущобах, где они сталкиваются с многочисленными лишениями, включая ограниченный доступ к базовым услугам.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 15.07.21

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