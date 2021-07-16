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Пятница, 16 июля 2021, 15:30 мск

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Турки обстреляли катер береговой охраны Кипра

Катер береговой охраны Турции открыл огонь по судну кипрской морской полиции. Инцидент произошел на северо-западе Кипра. Об этом сообщило агентство CNA.

Катер береговой охраны Кипра с тремя членами экипажа патрулировал район Тиллирия в целях борьбы с нелегальной иммиграцией. Турецкое судно находилось в 11 морских милях от порта Като Пиргос.

Турки начали преследовать кипрский катер и открыли огонь, сделав четыре предупредительных выстрела.

В настоящее время проводится расследование, сообщил представитель Минобороны Кипра Христос Пиери. Оперативный центр национальной гвардии собирает информацию о случившемся. Кроме того, Министерство иностранных дел намерено сообщить об инциденте миротворческим силам ООН на Кипре UNFICYP.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 16.07.21

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Метки / Кипр

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