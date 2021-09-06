В Таджикистане 10 тысяч преступников выйдут на свободу

Парламентарии Таджикистана одобрили закон об амнистии, предложенный президентом республики Эмомали Рахмоном. На свободу выйдут более 10 тысяч человек.

Как сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на пресс-службу Маджлиси намояндагона, амнистия коснется 16 тысяч человек, 10,7 тысячи из них будут освобождены от уголовной ответственности и дальнейшего отбывания наказания.

В генпрокуратуре страны уточнили, что под амнистию не попадут люди, совершившие особо тяжкие преступления с отягчающими обстоятельствами, а также те, кто был амнистирован в 2019 году и вновь совершил умышленное преступление.

Власти Таджикистана освободят преимущественно женщин, лиц до 18 лет и старше 55 лет, инвалидов, тяжелобольных и участников войны.

Душанбе, Зоя Осколкова

Душанбе. Другие новости 06.09.21

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