Родителям в Швеции запретили назвать сына Владимир Путин

Шведской паре не разрешили назвать сына в честь российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает местная радиостанция Sveriges Radio.

Согласно действующему законодательству родители должны подавать заявку в Шведское налоговое агентство, сотрудники которого могут не разрешить зарегистрировать ребенка под выбранным именем.

Поводом для отказа может послужить то, что сотрудники налоговой сочтут выбранное имя неудобным для новорожденного гражданина. Однако в этом случае представители агентства отказались обосновать причину отказа в регистрации.

Отмечается, что ранее регистрирующие органы не приняли заявки с именами Аллах, Q, Токен, Майкл Джексон, Ford и Пилзнер. При этом удовлетворили просьбу родителей, пожелавших назвать сына Google.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 10.09.21

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