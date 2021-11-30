В Перу автобус рухнул в пропасть, десять человек погибли

В Перу микроавтобус с пассажирами рухнул в пропасть. В результате погибли по меньшей мере 10 человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.
Авария произошла в регионе Амасонас на севере страны. Автобус совершал рейс по маршруту из Чачапояса в Мойобамбу. По всей видимости, водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и упал в пропасть.
По словам представителя местной пожарной службы, машина провалилась в расщелину на глубину около 300 метров. Десять человек погибли, в том числе один ребенок. Еще семерых госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
На месте работают сотрудники экстренных служб, медики, а также правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Лима, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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