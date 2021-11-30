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Вторник, 30 ноября 2021, 10:01 мск

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В Перу автобус рухнул в пропасть, десять человек погибли

В Перу микроавтобус с пассажирами рухнул в пропасть. В результате погибли по меньшей мере 10 человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария произошла в регионе Амасонас на севере страны. Автобус совершал рейс по маршруту из Чачапояса в Мойобамбу. По всей видимости, водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и упал в пропасть.

По словам представителя местной пожарной службы, машина провалилась в расщелину на глубину около 300 метров. Десять человек погибли, в том числе один ребенок. Еще семерых госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники экстренных служб, медики, а также правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Лима, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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