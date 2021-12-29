Жительницу Узбекистана посадят в тюрьму за заражение ВИЧ более 40 мужчин

В Узбекистане суд приговорил женщину к лишению свободы за умышленное заражении ВИЧ-инфекцией более 40 мужчин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УВД Бухарской области.

Уголовное дело по статье «распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД» было возбуждено в отношении 27-летней жительницы города Каган. По данным следствия, подозреваемая с декабря 2017 года состояла на учете в областном центре по борьбе со СПИДом.

При этом женщина продолжала вступать в сексуальные отношения с разными партнерами без средств контрацепции. Всего она заразила ВИЧ-инфекцией более 40 мужчин.

«Суд приговорил виновную к шести годам и шести месяцам лишения свободы», – сообщили в правоохранительных органах.

Ташкент, Зоя Осколкова

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