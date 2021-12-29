российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 декабря 2021, 11:53 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Жительницу Узбекистана посадят в тюрьму за заражение ВИЧ более 40 мужчин

В Узбекистане суд приговорил женщину к лишению свободы за умышленное заражении ВИЧ-инфекцией более 40 мужчин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УВД Бухарской области.

Уголовное дело по статье «распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД» было возбуждено в отношении 27-летней жительницы города Каган. По данным следствия, подозреваемая с декабря 2017 года состояла на учете в областном центре по борьбе со СПИДом.

При этом женщина продолжала вступать в сексуальные отношения с разными партнерами без средств контрацепции. Всего она заразила ВИЧ-инфекцией более 40 мужчин.

«Суд приговорил виновную к шести годам и шести месяцам лишения свободы», – сообщили в правоохранительных органах.

Ташкент, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Узбекистан

В Узбекистане прогремел взрыв в торговом центре / На борту лайнера British airways умерла пассажирка / Эксперты об угрозе экспансии талибов: «России нужно укреплять границы» / США просят три страны принять беженцев из Афганистана / «Либо нужно это забирать, либо…» Россия на пороге пересмотра политики на постсоветском пространстве / В ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик / Минсельхоз попросил пустить в Россию гастарбайтеров / Трутнев предложил взимать плату с компаний за наем иностранных работников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Скандалы и происшествия, Узбекистан,