российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 января 2022, 15:28 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Лукашенко предрек попытку создания нестабильности в Узбекистане

Фото: president.gov.by

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на онлайн-саммите ОДКБ заявил, что уроки из ситуации в Казахстане должен извлечь Узбекистан.

«Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан», – сказал белорусский президент.

Лукашенко добавил, что, согласно данным, которыми располагает Минск, события, подобные казахстанским, могут произойти в Узбекистане. «Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, <…>их взгляды брошены в том числе на Узбекистан», – сказал он.

Президент Белоруссии добавил, что сегодня главное – «это уроки, которыми занимается руководство Казахстана», передает RT.

Минск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Узбекистан

Жительницу Узбекистана посадят в тюрьму за заражение ВИЧ более 40 мужчин / В Узбекистане прогремел взрыв в торговом центре / На борту лайнера British airways умерла пассажирка / Эксперты об угрозе экспансии талибов: «России нужно укреплять границы» / США просят три страны принять беженцев из Афганистана / «Либо нужно это забирать, либо…» Россия на пороге пересмотра политики на постсоветском пространстве / В ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик / Минсельхоз попросил пустить в Россию гастарбайтеров

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Белоруссия, Узбекистан,