Лукашенко предрек попытку создания нестабильности в Узбекистане

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на онлайн-саммите ОДКБ заявил, что уроки из ситуации в Казахстане должен извлечь Узбекистан.

«Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан», – сказал белорусский президент.

Лукашенко добавил, что, согласно данным, которыми располагает Минск, события, подобные казахстанским, могут произойти в Узбекистане. «Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, <…>их взгляды брошены в том числе на Узбекистан», – сказал он.

Президент Белоруссии добавил, что сегодня главное – «это уроки, которыми занимается руководство Казахстана», передает RT.

Минск, Наталья Петрова

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