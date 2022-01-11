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Вторник, 11 января 2022, 17:00 мск

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В Танзании 14 человек погибли в аварии с маршруткой

В Танзании произошло ДТП, в котором погибли 14 человек. Об этом сообщила президент страны Самиа Сулуху.

Авария произошла в административном центре района Бусега городе Ньямишо. Один из автомобилей автоколонны комиссара области Мванза столкнулся с маршрутным такси.

В результате 11 человек погибли на месте, еще трое скончались от полученных травм в больнице, передает местная газета Citizen.

Уточняется, что среди погибших были шесть работников СМИ – два сотрудника телеканала ITV, два специалиста по связям с общественностью, сотрудник издания Habari Leo и их водитель.

«Выражаю соболезнования журналистам и всем родным», – написала глава государства в твиттере.

Додома, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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