В Танзании 14 человек погибли в аварии с маршруткой

В Танзании произошло ДТП, в котором погибли 14 человек. Об этом сообщила президент страны Самиа Сулуху.
Авария произошла в административном центре района Бусега городе Ньямишо. Один из автомобилей автоколонны комиссара области Мванза столкнулся с маршрутным такси.
В результате 11 человек погибли на месте, еще трое скончались от полученных травм в больнице, передает местная газета Citizen.
Уточняется, что среди погибших были шесть работников СМИ – два сотрудника телеканала ITV, два специалиста по связям с общественностью, сотрудник издания Habari Leo и их водитель.
«Выражаю соболезнования журналистам и всем родным», – написала глава государства в твиттере.
Додома, Зоя Осколкова
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