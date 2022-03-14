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Понедельник, 14 марта 2022, 14:45 мск

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Монголия отменила ковид-ограничения для иностранцев

Власти Монголии отменили некоторые ограничения, введенные во время пандемии коронавируса. В частности, иностранцам теперь не нужно проходить карантин и сдавать ПЦР-тест при въезде в страну.

Ранее все туристы, у которых нет данных о вакцинации, должны были соблюдать изоляцию в обсерваторе. При этом из российских вакцин Монголия признала только «Спутник V».

Теперь же по прибытии в страну иностранцам необходимо заполнить только анкету о состоянии здоровья.

Кроме того, каждый желающий сможет бесплатно поставить прививку от коронавируса. Также были отменены все ограничения на поездки в сельские районы.

За все время пандемии в Монголии было выявлено более 460 тысяч случаев Covid-19, от последствий заболевания скончались свыше двух тысяч инфицированных.

Улан-Батор, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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