Стоматолог в США годами портил пациентам зубы ради денег

В США стоматолога обвиняют в мошенничестве. Врач специально портил зубы пациентам, чтобы они платили за дополнительные услуги. Дантисту грозит тюрьма. Об этом сообщает Oddity Central.

61-летний Скотт Чармоли из Висконсина решил уйти на пенсию и продать свою стоматологическую практику. Покупатели провели аудит и выяснили, что в последние три года было оказано необычно большое количество дополнительных услуг. Тогда-то и заподозрили неладное.

Состояние Чармоли оценивается в 6,8 млн долларов. Предполагается, что большую часть он сколотил благодаря навязанным услугам. По утверждению прокурора, многие пациенты при этом находились в тяжелом финансовом положении и с трудом могли позволить себе оплату ненужных процедур.

Теперь дантисту грозит до 20 лет лишения свободы по нескольким фактам мошенничества. Однако стоматолог своей вины не признает и утверждает, что заработал свое состояние благодаря тяжелому труду.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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