Япония и Южная Корея зафиксировали пуск ракеты из КНДР

Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Пуск зафиксировали в Японии и Южной Корее. Если информация подтвердится, это станет уже 11-м испытанием вооружений Пхеньяна с начала года.

Береговая охрана Японии предупредила находящиеся поблизости рыболовные суда об опасности. Рыбакам рекомендовали не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

В связи с возможным ракетным испытанием КНДР в Токио создан экстренный штаб. «Представители ответственных ведомств проводят экстренную встречу в сформированном кризисном штабе при канцелярии премьер-министра с целью сбора информации и подтверждения возможного ущерба», – передает телеканал NHK.

Военные Южной Кореи также подтвердили данные о пуске КНДР «неопознанного снаряда», передает агентство Рёнхап.

Сеул, Зоя Осколкова

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