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Вторник, 19 апреля 2022, 10:23 мск

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Спецслужбы Казахстана задержали несколько человек по подозрению в шпионаже

В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана рассказали о задержании группы лиц, которых подозревают в шпионаже, госизмене и сборе секретных сведений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства», – говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили несколько уголовных дел по статьям «Государственная измена», «Шпионаж» и «Незаконное собирание и разглашение государственных секретов».

Расследования проходят под грифом «Секретно». Поэтому детали дела не раскрываются.

Нурсултан, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Шпионаж

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