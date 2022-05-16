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Понедельник, 16 мая 2022, 09:51 мск

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В Перу автобус с пассажирами упал в стометровую пропасть

В Перу произошла авария с пассажирским автобусом. В резульатате 11 человек погибли, более 30 получили травмы. Об этом сообщает газета Excelsior.

Автокатастрофа произошла в районе Анкаш. Автобус следовал по маршруту Таябамба в северном регионе Ла-Либертад в перуанскую столицу Лиму. Водитель не справился с управлением, транспорт пробил ограждение и упал со стометрового обрыва.

На место прибыли экстренные службы. По предварительным данным, 11 человек погибли. 34 пассажира получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали в региональную больницу Сихуаса.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится расследование.

Лима, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Автокатастрофа

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