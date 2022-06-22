В Южной Корее выявили первые случаи заражения оспой обезьян

В Южной Корее выявили два случая заражения оспой обезьян. Пациентов изолировали, передает агентство Yonhap со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Достоверно известно, что один из заболевших недавно прибыл в страну, симптомы инфекции были выявлены у него в международном аэропорту в Инчхоне. Пациента доставили в медицинский центр города, где он был изолирован для дальнейшей диагностики.

Южнокорейские органы здравоохранения определили оспу обезьян как инфекционное заболевание второй степени. В настоящее время 22 инфекционных заболевания, включая Covid-19, холеру и ветряную оспу, включены в ту же категорию.

Сеул намерен импортировать не менее 500 доз противовирусного препарата, предназначенного для лечения оспы обезьян. Кроме того, людям ,тесно контактировавшим с заболевшими, предписывается провести в самоизоляции 21 день.

По последним данным, с начала года зарегистрировано 1,6 тысячи случаев заражения вирусом оспы обезьян, еще 1,5 тысячи человек – под подозрением. Скончались 72 человека, у которых выявили заражение. Всего вирус обнаружен в 39 странах.

Сеул, Зоя Осколкова

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