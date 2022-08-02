Из-за нехватки газа немецкие крематории ищут способы сэкономить

Похоронная отрасль Германии заявила о сложностях, к которым приведет нехватка газа. Руководство крематориев уже сейчас ищет различные способы сэкономить. Об этом рассказал Reuters глава немецкого консорциума по вопросам кремации Свен-Йорк Соболевски.

Недостаток топлива станет проблемой для всей ритуальной отрасли в целом. По данным ассоциации похоронных бюро Германии, в последнее время тела трех из четырех умерших граждан страны подвергаются кремации. В этой связи поиском решения следует озаботиться уже сейчас.

Крематориям нужен газ, а смерть – это не та ситуация, которую можно отключить, говорит Соболевски. По его словам, в случае введения нормирования газа крематории должны получить приоритет. Есть вариант перехода на электричество, но для этого нужно время.

Кроме того, сократить потребление на 10-20% можно, снизив температуру с 850 градусов по Цельсию до 750. Также, теоретически, есть возможность выключать отдельные печи и поддерживать огонь только в некоторых из них, это позволит сэкономить на разогреве до 80% газа. Однако далеко не все учреждения пользуются спросом, позволяющим перейти на эту модель работы.

Ранее страны Евросоюза договорились сократить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года, чтобы снизить зависимость от поставок из России. При этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен подготовиться к перебоям или к полному прекращению снабжения российским газом.

Берлин, Зоя Осколкова

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