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Четверг, 4 августа 2022, 09:37 мск

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В Индии женщина впервые заболела оспой обезьян

В Индии вирус оспы обезьян диагностировали у женщины. Ранее инфекцию выявляли лишь у мужчин, передает Indian Express.

Известно, что заболевшая 30-летняя женщина прибыла около месяца назад из Нигерии. Последние три недели она не покидала места своего жительства в Дели.

Впервые вирус оспы обезьян был зарегистрировали в Индии чуть более недели назад – 24 июля. В настоящее время в стране насчитывается девять заболевших, четверо из них находятся в столице, остальные – в штате Керала.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Он также обратился к мужчинам, которые имеют половые контакты с другими мужчинами, с просьбой ограничить интимные связи, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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