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Четверг, 29 сентября 2022, 12:01 мск

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Казахстанский сегмент интернета подвергся масштабной кибератаке

В Казахстане несколько дней подряд фиксируют масштабные кибератаки. Об этом сообщает АО «Государственная техническая служба».

«Сегодня утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет. На данный момент техническими специалистами ведутся работы по нейтрализации угроз», – говорится в сообщении компании.

По данным службы, хакерские атаки отражаются на работе интернет-соединений во всех регионах страны. При этом вредоносная активность была впервые замечена 24 сентября и постоянно увеличивалась. Пик атак пришелся на 28 сентября.

«Для DDoS-атаки использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами», – сообщают специалисты.

Астана, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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