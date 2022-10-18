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Четверг, 20 октября 2022, 18:07 мск

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Посол США выступил против размещения ядерного оружия в Южной Корее

Фото: FreePik

США и Южная Корея должны поставить целью денуклеаризацию Корейского полуострова. Такого мнения придерживается американский посол в Сеуле Филип Голдберг.

«Считаю, что нам нужно сосредоточиться на необходимости избавить мир от ядерного оружия, а не на увеличении исходящей от него угрозы. (...) Расширенное сдерживание Северной Кореи означает защиту Южной Кореи, обеспечиваемую США во всех областях, включая ядерную. У нас есть это железное обязательство», – цитирует Голдберга газета The Korea Times.

Дипломат подчеркнул, что разговоры о возможности применения тактического ядерного оружия безответственны и опасны. Вместо дискуссий о возможности разместить на юге ядерное оружие странам стоит подумать об отказе от него.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Северная Корея

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