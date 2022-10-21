В Белоруссии более восьми тысяч человек попадут под амнистию

В Белоруссии могут амнистировать около 8,5 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич.

По его словам, законопроект об амнистии освободит около 4,5 тысячи осужденных, в том числе из мест лишения свободы – 1600, из них 10 несовершеннолетних. Из исправительных учреждений открытого типа выйдут 500 человек, из уголовно-исполнительных инспекций – 2,5 тысячи.

«Всего амнистия коснется 8,5 тысячи человек», – отметил замминистра во время выступления в парламенте. Кроме того, четырем тысячам осужденных будет сокращен срок на один год, передает БелТА.

Законопроект об амнистии белорусские депутаты планируют рассмотреть на сессии в начале ноября.

Минск, Зоя Осколкова

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