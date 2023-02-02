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Четверг, 2 февраля 2023, 16:11 мск

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Кибератака стала причиной отключения интернета в Иране

Иранские власти рассказали, почему на прошлой неделе по всей стране отключался интернет. Это произошло из-за крупной кибератаки.

По словам министра информационно-коммуникационных технологий Ирана Исы Зарепура, попытку хакерского взлома удалось отразить специалистам министерства.

«Предварительное расследование говорит об очень крупной кибератаке, которая вызвала падение трафика», – цитирует министра агентство IRNA.

25 января иранские пользователи пожаловались на отключение интернета. На несколько минут доступа к глобальной сети не стало по всей стране.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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