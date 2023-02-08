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Среда, 8 февраля 2023, 12:09 мск

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В Грузии задержали бывшего военного, захватившего заложников в банке

В Грузии правоохранители задержали бывшего военнослужащего Бадри Эсебуа, которого обвиняют в вооруженном нападении на отделение банка. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

Эсебуа напал на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди осенью 2020 года. Мужчина, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в здание и потребовал 500 тысяч долларов. В тот момент в отделении находились 43 человека. Позже всех людей удалось освободить, а сам экс-военный скрылся.

Его разыскивали в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям «Разбой», «Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» и «Захват заложника».

Подозреваемый задержан в регионе Самегрело (на западе Грузии), говорится в сообщении МВД. Эсебуа грозит до 15 лет лишения свободы.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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