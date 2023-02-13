Financial Times: над Тайванем регулярно появляются китайские аэростаты

В последние годы в небе над Тайванем появлялись десятки китайских военных аэростатов. Об этом говорится в статье, опубликованной Financial Times.

Издание ссылается на собеседников среди тайваньских госслужащих, знакомых с ситуацией, которые заявили о десятках инцидентов с китайскими аэростатами. При этом Министерство обороны Тайваня подтвердило лишь один случай, который произошел в феврале прошлого года.

«Они появляются очень часто, последний раз – всего несколько недель назад», – сказал высокопоставленный тайваньский чиновник, имя которого не называется. Другой источник заявил, что инциденты с аэростатами происходят в среднем раз в месяц.

По данным газеты, в Тайване они летают на высоте около шести километров, что значительно ниже, чем пролет китайского метеозонда в США. За появлением аэростатов якобы стоят военно-воздушные силы или ракетные войска ВС КНР, утверждает один из собеседников издания.

За последние три дня американские ВВС сбили четыре неопознанных объекта: два у побережья Южной Каролины и над Аляской, один – в небе над канадским Юконом. Четвертый объект был сбит истребителем F-16 над озером Гурон на границе с Канадой. Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Херк признал, что американским военным не известно происхождение и устройство сбитых над Штатами объектов. Генерал не исключил, что у целей может быть внеземное происхождение.

Сбитый над Атлантикой воздушный шар стал причиной скандала между США и Китаем, которому принадлежал. Пекин настаивал, что аэростат выполнял научную миссию и залетел в воздушное пространство Штатов случайно. Вашингтон считает, что аппарат был разведывательным.

Разведка США получила более 500 новых сообщений об НЛО с августа 2022 года. Специалисты распознали в большинстве воздушные шары и беспилотники, но треть осталась необъяснимой.

Тайбэй, Зоя Осколкова

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