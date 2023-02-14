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Вторник, 14 февраля 2023, 12:31 мск

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В ЮАР автобус с туристами упал с моста в реку

В ЮАР пассажирский автобус столкнулся с автомобилем инкассаторов. Погибли 20 человек, еще десятки пострадали. Об этом сообщает Daily Mail.

ДТП произошло в провинции Лимпопо на северо-западе страны. От сильного лобового удара туристический автобус рухнул с моста в реку.

На место прибыли сотрудники экстренных служб и скорой помощи. Большая часть погибших были придавлены автобусом. Спасательная операция осложнялась плохими погодными условиями, в это время шел сильный ливень.

По последним данным, 20 человек скончались от полученных травм, еще 68 получили ранения различной степени тяжести.

Правоохранительные органы устанавливают причину произошедшего. Проводится расследование.

Претория, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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