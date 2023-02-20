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Понедельник, 20 февраля 2023, 10:57 мск

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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,9

У побережья Индонезии произошло землетрясение, магнитуду которого сейсмологи оценили в 4,9 балла. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным службы, эпицентр подземных толчков находился в 69,8 км к северо-западу от города Синабанг, в котором проживают около 20 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 21,7 км.

К настоящему времени данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

В середине января у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Подземные толчки с эпицентром в Молуккском море зафиксировали в 154 км на северо-запад от города Тобело провинции Северное Молукку.

В начале февраля четыре человека погибли в результате землетрясения в индонезийской провинции Папуа. Подземные толчки силой 5,8 балла по шкале Рихтера шли из эпицентра в 10 км от города Джаяпура.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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