В Танзании пять человек стали жертвами неизвестной болезни

В Танзании зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Жертвами инфекции стали пять человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Первые случаи заражения произошли на северо-западе Танзании в городе Букоба. На данный момент зарегистрировано пять смертей.
У заболевших наблюдаются такие симптомы как лихорадка, рвота, кровотечения и печеночна недостаточность. Предположительно, болезнь носит инфекционный характер.
На место была направлена группа специалистов, которая возьмет пробы у инфицированных и определит источник возникновения патогена.
Додома, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube