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Пятница, 17 марта 2023, 14:05 мск

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В Танзании пять человек стали жертвами неизвестной болезни

В Танзании зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Жертвами инфекции стали пять человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Первые случаи заражения произошли на северо-западе Танзании в городе Букоба. На данный момент зарегистрировано пять смертей.

У заболевших наблюдаются такие симптомы как лихорадка, рвота, кровотечения и печеночна недостаточность. Предположительно, болезнь носит инфекционный характер.

На место была направлена группа специалистов, которая возьмет пробы у инфицированных и определит источник возникновения патогена.

Додома, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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