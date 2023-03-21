Турции выделят 500 млн евро на восстановление ущерба от землетрясений

Европейский инвестиционный банк выделит Турции 500 миллионов евро для ликвидации последствий разрушительных землетрясений. Об этом сообщает издание Dünya.

Европейский инвестиционный банк прекратил финансирование Турции в 2019 году. Меры были введены в связи с геологоразведкой возле побережья Кипра. Теперь же ЕИБ разрабатывает комплексный пакет помощи совместно с Еврокомиссией.

Ранее в Брюсселе прошла донорская конференция, на которой было собрано около семи миллиардов евро. Средства планируется направить в помощь Турции и Сирии для восстановления после природных бедствий.

Утром 6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, за самыми мощными толчками последовали почти пять тысяч афтершоков. Происшествие стало самой разрушительной катастрофой в стране с 1939 года и худшим катаклизмом в регионе за 100 лет, по версии ООН. По последним данным, число жертв превысило 49 тысяч. Министерство финансов и казначейства Турции оценило ущерб от землетрясений в два триллиона турецких лир (свыше 105 млрд долларов).

Анкара, Зоя Осколкова

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