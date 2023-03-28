В Саудовской Аравии 20 человек погибли в аварии с автобусом

В Саудовской Аравии пассажирский автобус попал в аварию. По предварительным данным, погибли 20 человек, еще 29 пострадали. Об этом сообщает на телеканал Al Ekhbariya.

ДТП произошло в провинции Асир на юго-западе страны. Автобус столкнулся с легковушкой и опрокинулся на бок. От сильного удара воспламенилось разлившееся топливо.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб провели спасательную операцию.

От полученных травм погибли 20 человек. 29 пассажиров были госпитализированы. У большинства пострадавших серьезные ожоги, среди них есть люди в критическом состоянии.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

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