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В Аргентине установлен антирекорд по числу умерших от лихорадки денге

В Аргентине зафиксирована вспышка лихорадки денге. Число заболевших приблизилось к 30 тысячам, скончались 32 человека. Об этом сообщает газета Clarin.

Наибольшее число инфицированных проживают в провинциях Сальта и Тукуман. Там от лихорадки умерли 10 и 8 человек соответственно.

По данным министерства здравоохранения Аргентины, к 7 апреля число случаев заражения денге превысило 28 тысяч.

Число жертв новой вспышки уже достигло рекорда. Предыдущий максимум смертей был зафиксирован в 2020 году, тогда скончались 26 человек, заразились почти 60 тысяч.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Эпидемии

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