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Суббота, 15 апреля 2023, 10:25 мск

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Президент Франции подписал закон о пенсионной реформе в стране

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, несмотря на массовые протесты. Документ опубликован в официальном журнале.

«Таким образом, в Кодекс социального обеспечения вносятся изменения. <…> В первом пункте «шестьдесят два» заменяется словами «шестьдесят четыре», – говорится в тексте документа. То есть, минимальный возраст выхода на пенсию для французов увеличился с 62 до 64 лет.

Пенсионная реформа во Франции стала причиной массовых забастовок и акций протестов. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками. Несмотря на недовольство французов премьер-министр Элизабет Борн официально объявила о принятии закона, повышающего пенсионный возраст к 2030 году.

В свою очередь Макрон указал на то, что при принятии законопроекта были соблюдены все формальные процедуры, включая дебаты в парламенте и голосование о доверии правительству. Первые нововведения начнут действовать 1 сентября.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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