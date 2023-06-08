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Четверг, 8 июня 2023, 10:41 мск

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В Японии планируется массовая эвакуация из-за угрозы оползней

В Японии собираются эвакуировать более 200 тысяч человек из-за угрозы оползней. Об этом сообщает телеканал NHK.

На страну обрушился тайфун «Мавар», прошли сильнейшие ливневые дожди, которые стали причиной эрозии почвы и усилили вероятность схода селей. В префектуре Сидзуока стали рассылать предписания об эвакуации пожилых и маломобильных граждан.

Так в городе Хамамацу подобное распоряжение получили 203,4 тысячи человек, в городе Косай – еще почти 2,3 тысячи жителей.

По прогнозам метеорологов, дожди в регионе продолжатся, что значительно повышает угрозу стихийного бедствия.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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