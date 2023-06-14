В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9

Землетрясение произошло в турецком Измире. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным сейсмологов, подземные точки магнитудой 3,9 были зафиксированы в районе Буча этим утром. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,19 км.

К данному моменту нет информации о разрушениях и пострадавших.

Ранее сегодня Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 4,8 у берегов Камчатки. Жители камчатских поселений подземные толчки не ощутили.

Анкара, Зоя Осколкова

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