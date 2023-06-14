российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 июня 2023, 10:43 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9

Фото: Freepik

Землетрясение произошло в турецком Измире. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным сейсмологов, подземные точки магнитудой 3,9 были зафиксированы в районе Буча этим утром. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,19 км.

К данному моменту нет информации о разрушениях и пострадавших.

Ранее сегодня Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 4,8 у берегов Камчатки. Жители камчатских поселений подземные толчки не ощутили.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки / В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,7 / Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки / Три человека погибли при землетрясении на Гаити / На Сахалине за час случились два ощутимых землетрясения / В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2 / Второе за сутки землетрясение произошло у берегов Новой Каледонии / Мощное землетрясение произошло у берегов Новой Каледонии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Землетрясение, Турция,