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Четверг, 15 июня 2023, 09:41 мск

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На Филиппинах произошло мощное землетрясение недалеко от вулкана

Фото: pixabay

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр подземных толчков находился неподалеку от вулкана. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Сейсмособытие зарегистрировано на острове Лусон, где располагается вулкан Тааль. По данным специалистов, эпицентр находился в 32 км северо-западнее города Тааль, расположенного в нескольких километрах от побережья одноименного озера, заполняющего кальдеру вулкана.

В настоящее время информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

На днях на Филиппинах проснулся вулкан Майон, из его кратера вылетают пепел и камни, также зафиксировано шесть выбросов лавы. Власти приняли решение об эвакуации нескольких тысяч жителей из опасной зоны.

Манила, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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