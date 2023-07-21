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Пятница, 21 июля 2023, 12:27 мск

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Китайские хакеры взломали электронную почту посла США в КНР

Хакеры взломали электронную почту посла США в Китае Николаса Бернса и помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, во взломе подозревают киберпреступников, якобы связанных с властями КНР. В результате атаки был получен доступ к сотням тысяч сообщений правительства США.

Предполагается, что была скомпрометирована информация о планируемой Вашингтоном серии визитов высокопоставленных чиновников американской администрации в Китай и о внутриведомственных дискуссиях по поводу политики США в отношении КНР.

Ранее в США заявили о китайских кибератаках на электронную почту чиновников госдепартамента и министерства торговли. Первые атаки были организованы за несколько недель до июньской поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Целью взломов стали учетные записи 25 организаций, включая федеральные агентства.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Кибертерроризм

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