В США педофил поступил в две школы под видом подростка и совращал детей

В США мужчина подделал документы и поступил в две школы, где вступал в интимные отношения с несовершеннолетними. Об этом сообщает Fox News.

Педофил орудовал в штате Небраска. 26-летний мужчина подал документы под видом 17-летнего юноши в две школы города Линкольн.

В течение почти двух месяцев он посещал занятия и искал жертв. Подозрений не возникало, потому что при росте 163 см мужчина весил около 50 кг и действительно был похож на подростка.

Педофила разоблачили, проверка показала, что он закончил школу в 2015 году. Преступнику предъявили два обвинения в незаконных сексуальных действиях по отношению к несовершеннолетним и одно в сексуальной эксплуатации ребенка. В настоящее время обвиняемый содержится в окружной тюрьме.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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