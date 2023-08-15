В Израиле прогремел взрыв на военном заводе

В Израиле произошел взрыв на промышленной площадке. По последним данным, пострадали три человека. Об этом сообщает Times of Israel.

Инцидент произошел в центре города Рамат ха-Шарон на территории предприятия, задействованного в оборонной промышленности. После хлопка возник пожар. По словам представителей экстренных служб, на месте было обнаружено несколько очагов возгорания.

В результате ранения получил 30-летний мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Известно еще о двух пострадавших, их травмы не представляют опасности для жизни.

В настоящее время проводится расследование, устанавливаются причины произошедшего.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

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