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Вторник, 15 августа 2023, 09:20 мск

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В Израиле прогремел взрыв на военном заводе

В Израиле произошел взрыв на промышленной площадке. По последним данным, пострадали три человека. Об этом сообщает Times of Israel.

Инцидент произошел в центре города Рамат ха-Шарон на территории предприятия, задействованного в оборонной промышленности. После хлопка возник пожар. По словам представителей экстренных служб, на месте было обнаружено несколько очагов возгорания.

В результате ранения получил 30-летний мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Известно еще о двух пострадавших, их травмы не представляют опасности для жизни.

В настоящее время проводится расследование, устанавливаются причины произошедшего.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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