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Четверг, 17 августа 2023, 11:47 мск

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В Южной Корее спецназовец получил условный срок за поездку на Украину

В Южной Корее наемник был приговорен к лишению свободы условно за въезд на Украину. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Следствие установило, что бывший боец южнокорейского спецназа Ли Гын уехал на Украину, где принимал участие в боевых действиях. Он пробыл в составе Интернационального легиона около трех месяцев и вернулся домой из-за травмы.

При этом в прошлом году Министерство иностранных дел Кореи запретило своим гражданам поездки на Украину. В результате наемника обвинили в нарушении закона.

Суд посчитал, что из-за участия Ли Гына в конфликте на стороне украинских боевиков у Сеула могли возникнуть проблемы. В результате мужчину приговорили к 1,6 года лишения свободы условно с отсрочкой исполнения наказания в три года.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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