В Испании безобидные ранее рыбы нападают на людей

В Испании рыбы, которые ранее считались безобидными, стали кусать отдыхающих. Об этом сообщают местные СМИ.

Несколько инцидентов зафиксировали на пляже в Поньенте в Бенидорме. На данный момент известно о 15 пострадавших. По словам туристов, на них нападали небольшие серые рыбки с черным пятном на хвосте.

Предположительно, агрессию проявили рыбы вида чернохвостая облада. В особенности их интересуют родинки, бородавки и повреждения на коже, которые они пытаются ухватить зубами. У пострадавших остаются раны на руках и ногах, а также на спине.

Кроме того, на агрессивное поведение морских обитателей пожаловались и отдыхающие в Турции. Там туристов искусали рыбки на пляже в Анталье.

По мнению экспертов, поведение рыб изменилось из-за повышения температуры воды. В результате у животных повысился обмен веществ, что провоцирует быстрое голодание и стимулирует к поиску пищи.

Мадрид, Зоя Осколкова

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