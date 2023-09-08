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Пятница, 8 сентября 2023, 09:36 мск

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В Испании безобидные ранее рыбы нападают на людей

В Испании рыбы, которые ранее считались безобидными, стали кусать отдыхающих. Об этом сообщают местные СМИ.

Несколько инцидентов зафиксировали на пляже в Поньенте в Бенидорме. На данный момент известно о 15 пострадавших. По словам туристов, на них нападали небольшие серые рыбки с черным пятном на хвосте.

Предположительно, агрессию проявили рыбы вида чернохвостая облада. В особенности их интересуют родинки, бородавки и повреждения на коже, которые они пытаются ухватить зубами. У пострадавших остаются раны на руках и ногах, а также на спине.

Кроме того, на агрессивное поведение морских обитателей пожаловались и отдыхающие в Турции. Там туристов искусали рыбки на пляже в Анталье.

По мнению экспертов, поведение рыб изменилось из-за повышения температуры воды. В результате у животных повысился обмен веществ, что провоцирует быстрое голодание и стимулирует к поиску пищи.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Экология

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