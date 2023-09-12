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Вторник, 12 сентября 2023, 16:28 мск

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На Филиппинах произошло мощное землетрясение

У Филиппинских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 31 км, а эпицентр находился в 137 километрах к северо-востоку от города Лаоаг.

При этом Немецкий исследовательский центр наук о земле (GFZ) изначально оценил мощность землетрясения в 6,8, а потом снизил показатель до 6,2.

В настоящее время нет данных о пострадавших и разрушениях.

Манила, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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