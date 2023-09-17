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Воскресенье, 17 сентября 2023, 20:31 мск

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На Октоберфесте восемь человек получили травмы на американских горках

Фото: Freepik

В Мюнхене произошло ЧП в парке аттракционов. В результате различные травмы получили восемь человек. Об этом сообщает Bild.

Авария на американских гонках случилась во время празднования Октоберфеста. На аттракционе «Хелленблиц» столкнулись две вагонетки.

Пострадали восемь человек, все они получили легкие травмы.

Причина поломки устанавливается. Отмечается, что за первый день Октоберфеста различные технические поломки произошли еще на трех аттракционах.

Мюнхен, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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