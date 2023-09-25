Самый огромный цветок в мире оказался под угрозой исчезновения

Один из крупнейших цветов в мире может исчезнуть из-за человеческой деятельности и экологических проблем. Об этом заявили ученые из Индонезии и Филиппин.

Речь идет о раффлезии – паразитическом растении, обитающем в Юго-Восточной Азии. Ее цветки достигают одного метра в диаметре, а вес может составлять 10 кг. Раффлезия распространяет сильный запах тухлого мяса, привлекающий насекомых, из которых она затем извлекает питательные вещества.

Международная группа ученых в ходе исследований пришла к выводу, что более половины (60%) разновидностей цветка раффлезии могут исчезнуть из-за сокращения естественной среды обитания. Эти растения оказались очень чувствительны к потере природных территорий из-за человеческой деятельности.

Специалисты призвали власти двух стран разработать программу для сохранения раффлезии. По их словам, достичь этого можно с помощью развития экотуризма, а также размножения цветов в ботанических садах.

Джакарта, Зоя Осколкова

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